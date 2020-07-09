Главный инфекционист США заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Доктор Энтони Фаучи призвал страны мира объединиться для борьбы с COVID-19. CNN

Вирус COVID-19 все еще силен, а мир находится только на начальном этапе глобальной пандемии.

Об этом заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи. По его мнению, нет абсолютно никаких доказательств того, что вирус становится слабее.

"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока находимся в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", – сказал эксперт.

Он отметил, что если страны мира не начнут вместе принимать меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться все шире.

Также инфекционист указал, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

"Некоторые штаты начали слишком быстро снимать карантинные ограничения. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации... В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", – констатировал ученый.

Он также отметил, что не может сказать, что COVID-19 стал менее опасным и смертельным.

“Коронавирусу суждено оставаться с нами в течение значительного времени, пока мы не примем очень серьезные меры сдерживания и не разработаем вакцину”, – заключил Фаучи.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вторая волна пандемии коронавируса не является неизбежной. Но к ней нужно быть готовыми.