Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

К 2022 году пандемия коронавируса должна закончиться даже в развивающихся странах. Этому поспособствует появление вакцин, которых к весне 2021 года должно быть уже шесть.

Об этом заявил сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс, пишет CNBC. По его словам, помимо уже одобренной Pfizer-BioNTech, человечеству также будут доступны вакцины от Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax. Шестого производителя препарата предприниматель не назвал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с тем, Гейтс подчеркнул, что впереди миру предстоит большая работа по справедливому распределению вакцины, особенно для менее развитых стран.

"Нам нужно убедиться, что мы (распределяем. – Ред.) справедливо. Не то, насколько вы богаты, определяет, получите ли вы доступ к этой вакцине", – убежден он.

Отметим, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже работает с Индийским институтом сыворотки, который является крупнейшим в мире производителем вакцин. Цель сотрудничества – начало производства и распространения вакцины-кандидата против коронавируса от AstraZeneca на национальном уровне.

По словам Гейтса, аналогичная договоренность будет заключена и по препаратам Novavax. Также он хочет наладить массовое производство вакцины Johnson&Johnson после ее утверждения.

Указанные три кандидата требуют меньших затрат при выпуске и хранятся проще, чем аналоги от Pfizer и Moderna. Именно это делает их более подходящими для распространения среди менее богатых стран.

"Цель состоит в том, чтобы максимально избавиться от этих проблем в 2021 году, чтобы даже в развивающихся странах пандемия закончилась к 2022 году", – подытожил Гейтс.

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