Франция против: Евросоюз внезапно провалил важное решение по Brexit

В Европейском Союзе не смогли принять итоговое решение по выходу Великобритании из состава ЕС.

Как передает Reuters, проблема возникла из-за позиции Франции, которая отказалась предоставлять Лондону отсрочку на три месяца.

Дипломаты продолжат рассмотрение вопроса по Brexit в пятницу, 25 октября.

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL:

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