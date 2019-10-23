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23 октября • обновлено в 22:59
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Франция против: Евросоюз внезапно провалил важное решение по Brexit

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В Европейском Союзе не смогли принять итоговое решение по выходу Великобритании из состава ЕС.

Как передает Reuters, проблема возникла из-за позиции Франции, которая отказалась предоставлять Лондону отсрочку на три месяца.

Дипломаты продолжат рассмотрение вопроса по Brexit в пятницу, 25 октября.

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Франция против: Евросоюз внезапно провалил важное решение по Brexit

BBC

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
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