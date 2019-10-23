Франция против: Евросоюз внезапно провалил важное решение по Brexit

В Европейском Союзе не смогли принять итоговое решение по выходу Великобритании из состава ЕС.
Как передает Reuters, проблема возникла из-за позиции Франции, которая отказалась предоставлять Лондону отсрочку на три месяца.
Дипломаты продолжат рассмотрение вопроса по Brexit в пятницу, 25 октября.
BBC
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
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