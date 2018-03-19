Франция первой отказалась признать выборы Путина в Крыму

Франция не признает выборы президента России в аннексированном ею Крыму.

Такое заявление было распространено пресс-службой Министерства иностранных дел Франции, передает "Новое время".

"Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что Франция "не признает проведение выборов президента России" на территории Крыма.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно затрагивая крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех лиц, задержанных в нарушение международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма", - сказано в заявлении.

Новости Путин установил абсолютный рекорд на выборах президента России с 1991 года

Как сообщал "Обозреватель", ранее представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет признавать результаты выборов президента России в оккупированном Крыму.

Кроме того, министр иностранных дел Павел Климкин выдвинул ультиматум РФ касательно проведения выборов в оккупированном Крыму. На это ему ответили, что процесс пройдет в штатном режиме.

В итоге, в аннексированном Крыму и Севастополе, несмотря на резкие высказывания руководства ЕС и МИД Украины, все же провели выборы президента РФ.