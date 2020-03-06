Совет Европейского Союза по здравоохранения констатировал, что ситуация с коронавирусом COVID-19 ухудшается и его распространение будет еще более масштабным.

Такое заявление сделала член Еврокомиссии Стелла Кириакидис 6 марта на пресс-конференции после экстренного заседания совета, посвященного данной проблеме, передает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что это внеочередное заседание Совета ЕС созвано в критический момент в связи с угрозой COVID-19.

"Мы уже обсуждали ситуацию с министрами здравоохранения 13 февраля. На тот момент мы говорили о менее чем 50 подтвержденных случаях в Европейском Союзе, которые касались только семи государств-членов. Сегодня мы имеем более 4 тысяч подтвержденных случаев на 24 государства ЕС", – подчеркнула Кириакидис.

Кириакидис привела данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), согласно которым просматривается "тенденция быстрого увеличения в ближайшие недели случаев заболевания в странах Евросоюза".

Еврокомиссар назвала COVID-19 "Всемирной угрозой". Она заверила, что Еврокомиссия мобилизует все свои средства для помощи странам-членам ЕС в противостоянии эпидемии.

Она подчеркнула, что вирус будет иметь последствия не только для здравоохранения, но и для экономики.

"Этот вирус - не просто проблема здравоохранения. Он будет иметь последствия для многих секторов: экономика, туризм, миграция, транспорт. По данной причине в начале этой недели председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрала представителей всех затронутых секторов, чтобы обеспечить хорошую координацию реакции. Она создала на уровне Еврокомиссии команду высокого уровня по борьбе против коронавируса", –заявила член ЕК.

Кириакидис назвала "три ключевые области", по которым ведется работа: помощь на местах, разработка вакцины и развитие методов лечения, совместная закупка средств индивидуальной защиты.

На разработку вакцины увеличено финансирование – к выделенным 10 миллионам евро добавят еще 37,5 миллионов евро.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

80 409 зараженных зарегистрировано в Китае. В других странах мира число инфицированных выросло до 16 972.

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