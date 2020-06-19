Евросоюз определился с датой открытия внутренних границ

Европейский Союз не изменил планы по открытию внутренних границ, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса, уже к концу июня 2020 года.

С таким заявлением по итогам видеоконференции лидеров ЕС выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает "Европейская правда".

"У нас есть четкий набор рекомендаций, как действовать до конца месяца, и мы ожидаем, что ограничения на внутренних границах будут отменены (до 1 июля. – Ред.)", – сказала она.

Со своей стороны президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что перед принятием соответствующего решения в последние недели проходили встречи лидеров ЕС, в ходе которых был выработан общий подход по открытию границ.

"Я рад видеть, что мы отменяем ограничительные мероприятия и надеюсь, что в последующие дни будет больше прогресса в этом направлении", – подчеркнул он.

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