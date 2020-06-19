Евросоюз определился с датой открытия внутренних границ
Евросоюз планирует открыть внутренние границы до конца июня
Европейский Союз не изменил планы по открытию внутренних границ, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса, уже к концу июня 2020 года.
С таким заявлением по итогам видеоконференции лидеров ЕС выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает "Европейская правда".
"У нас есть четкий набор рекомендаций, как действовать до конца месяца, и мы ожидаем, что ограничения на внутренних границах будут отменены (до 1 июля. – Ред.)", – сказала она.
Со своей стороны президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что перед принятием соответствующего решения в последние недели проходили встречи лидеров ЕС, в ходе которых был выработан общий подход по открытию границ.
"Я рад видеть, что мы отменяем ограничительные мероприятия и надеюсь, что в последующие дни будет больше прогресса в этом направлении", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полный запрет для въезда туристов из-за пределов Европейского Союза был отменен 15 июня. Его заменили ограничениями для каждой отдельной страны.
В Европейской комиссии выразили убеждение, что все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения из-за пандемии коронавируса уже до конца этого месяца.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что с 1 июля Европа постепенно будет открывать свои границы для туристов. Еврокомиссия составила список стран, которые готовы к открытию, но Украины среди них нет.
Европейский Союз намерен полностью отменить контроль на внутренних границах до конца июня и позволить "несущественные" путешествия, в том числе без крайней необходимости, на внешних границах ЕС уже с 1 июля.