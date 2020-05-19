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19 мая • обновлено в 18:20
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Европа встала на защиту ВОЗ после нападок Трампа

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Европейский союз поддерживает Всемирную организацию здравоохранения в ее усилиях по борьбе против пандемии коронавируса, в отличие от США.

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С таким заявлением выступила Виржини Баттю, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Об этом сообщает "Интерфакс".

По ее словам, анализ действий ВОЗ во время пандемии нужно временно отложить и сосредоточиться на осуществлении международного сотрудничества в борьбе против COVID-19.

В ЕС объявили о поддержке ВОЗ

В ЕС объявили о поддержке ВОЗ

"Это момент, как никогда, проявить солидарность, а не время подрывать международное сотрудничество, тем более, что сегодня мы ожидаем одобрения, я надеюсь, резолюции, представленной ЕС и его государствами-членами ассамблее ВОЗ", – прокомментировала она, в частности, угрозу американского президента Дональда Трампа прекратить финансирование организации.

Баттю несколько раз подчеркнула, что Европейский союз выступает за международное сотрудничество и общий поиск решения проблемы пандемии COVID-19.

При этом отметила, якобы упомянутая резолюция предусматривает, что в "приемлемый момент нужно будет сделать выводы" о том, как ВОЗ и международное сообщество действовали против коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп направил письмо-ультиматум главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу. Глава Белого дома угрожал прекратить финансирование ВОЗ из-за пандемии COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Европейский Союз
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