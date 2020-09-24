Еврокомиссар о второй волне COVID-19: ситуация уже хуже, чем в марте

В Евросоюзе заявили, что во многих странах ситуация с распространением COVID-19 намного хуже, чем в начале пандемии в марте-апреле 2019 года.

Так, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис предупредила, что текущая эпидемиологическая ситуация влечет за собой "возрастающий" риск для групп, наиболее уязвимых к последствиям коронавируса, и для медицинских работников, поэтому требует "немедленных и конкретных" действий по борьбе с "тревожным" увеличением числа случаев заболевания в Европе, передает Сope.

"Мы переживаем решающий момент, и каждый должен действовать решительно и использовать имеющиеся у нас инструменты. Это означает, что все государства-члены должны быть готовы к немедленному и своевременному применению мер контроля. Это может быть нашим последним шансом избежать повторение прошлой весны", – предупредила Кириакидес.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство темпами распространения коронавируса в европейских странах. Глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге заявил, что цифры демонстрируют тревожный уровень распространения вируса.

Несмотря на это, в организации заявили, что не намерены менять рекомендации относительно двухнедельного карантина для всех, кто мог заразиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии и Чехии отметили рост количества заболевших коронавирусом и заявили о начале второй волны эпидемии.