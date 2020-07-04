ЕС разрешил продавать первый препарат для лечения COVID-19
ЕС одобрил ремдесивир для лечения COVID-19. ВВС
В пятницу, 3 июля, Европейская комиссия одобрила использование первого препарата для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) – ремдесивира.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщает официальный сайт Еврокомиссии, процедуру одобрения препарата осуществили в кратчайшие сроки с учетом серьезности угрозы пандемии коронавируса – менее чем через месяц после подачи соответствующей заявки.
"Ремдесивир теперь разрешен для продажи на рынке на отдельных условиях – это один из регуляторных механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют крайнюю медицинскую потребность, в том числе в чрезвычайных ситуациях", – говорится в сообщении.
Ранее полмиллиона доз этого же препарата закупили США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Канаде вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе против COVID-19 – лекарства блокируют механизмы размножения коронавируса.
В США заявили, что больные коронавирусом начали выздоравливать после применения экспериментального препарата ремдесивир.
Украина решила закупить эти лекарства от коронавируса, которые получили успех в США.
В Японии также дали разрешение на использование ремдесивира.