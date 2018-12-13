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/Новости экономики

ЕС продлил экономические санкции против России

10.7тЧитать материал на украинском

Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

Об этом в Twitter сообщил глава Евросовета Дональд Туск. "За" проголосовали все лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", — написал он.

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Дональд Туск

Дональд Туск

kommersant.ru

"Европейский совет требует немедленного освобождения всех заключенных украинских моряков, возвращение кораблей и обеспечения свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив и Азовское море, — подчеркнул Туск.

Как сообщалось, Европейский парламент 12 декабря принял резолюцию, призывающую к ужесточению санкций Евросоюза против России из-за агрессии по отношению к Украине. В документе призвали РФ немедленно освободить украинских военнослужащих, захваченных 25 ноября в Черном море, которые должны получить статус военнопленных.

На заседании парламента России пригрозили закрыть проход в порты ЕС, а также осудили строительство "Северного потока-2".

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

ЕС продлил экономические санкции против России

Поддержку Украине выразили ряд мировых лидеров, что призвали освободить украинских граждан. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Дональд Туск
Тег
Керченский пролив
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
Подумаешь санкции!? Как говорят сами" стремящиеся в Рай".. это только ускорит импортозамещение. Уже поменяли пармезан на мох, апельсин на репу, банан на елду кабаева, фуа-грау на соловьиный помет, коньяк на бояру.
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Illiashenko Oleksandr
Illiashenko Oleksandr
Злобная БЕСПОЧВЕННАЯ антироссийская свистопляска продолжается и продвигается. Не приведёт это к добру.
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Марченко Юра
Марченко Юра
При обмене сотен пленных между Донбассом и Украиной у Украины не было ни одного пленного из вооруженных сил России ,так что это все болтовня про агрессию это просто сговор европы точно так они напали на Россию во 2 мировой войне кодлой и теперь во главе сУкраиной
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