ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

Об этом в Twitter сообщил глава Евросовета Дональд Туск. "За" проголосовали все лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", — написал он.

"Европейский совет требует немедленного освобождения всех заключенных украинских моряков, возвращение кораблей и обеспечения свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив и Азовское море, — подчеркнул Туск.

Как сообщалось, Европейский парламент 12 декабря принял резолюцию, призывающую к ужесточению санкций Евросоюза против России из-за агрессии по отношению к Украине. В документе призвали РФ немедленно освободить украинских военнослужащих, захваченных 25 ноября в Черном море, которые должны получить статус военнопленных.

На заседании парламента России пригрозили закрыть проход в порты ЕС, а также осудили строительство "Северного потока-2".

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Поддержку Украине выразили ряд мировых лидеров, что призвали освободить украинских граждан. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

