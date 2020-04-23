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23 апреля • обновлено в 10:29
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ЕС призвали изменить политику по Украине: заговорили о членстве

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Глава Дома Габсбургов, президент Панъевропейского движения Австрии Карл Габсбург-Лотарингский заявил, что Европейскому союзу нужно изменить стратегию по Украине, предусмотрев перспективу членства.

Своей позицией он поделился в интервью "Укринформу", комментируя вопрос о том, будут ли коронакризисные последствия для евроинтеграционных перспектив Украины.

"Украина сейчас относится к Европейской политике соседства, которая не предусматривает перспективы членства. Вот почему мы в Панъевропейском союзе четко заявляем, что нужна новая политика в отношении Украины, предусматривающая перспективу присоединения. Цель здесь очевидна, но путь все еще тяжелый", –сказал фон Габсбург.

Карл фон Габсбург

Карл фон Габсбург

Гордон

По его словам, в целом ЕС в вопросе расширения "продемонстрировал свою дееспособность, хотя и с определенным промедлением".

"Переговоры о присоединении пока должны начаться с Албанией и с Северной Македонией. И это хорошо. Страны Юго-Восточной Европы однозначно принадлежат к Европе", – добавил он.

ЕС призвали изменить политику по Украине: заговорили о членстве

ЕС призвали изменить политику по Украине: заговорили о членстве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский парламент подготовил отчет о "Восточном партнерстве", в котором хочет вновь осудить агрессию России и подтвердить поддержку вступления Украины в ЕС в будущем.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Евроинтеграция
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Хороша морковка! Прелесть! Сочная, сладкая, так и хряпнул бы её хрюканчик своими гнилыми зубками! Только она почему-то все время на расстоянии, большем, чем длина поводка
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