ЕС отказался от перевода часов на летнее и зимнее время: что известно

Государства-члены Евросоюза с 2021 года смогут сами решать, переводить ли стрелки часов на зимнее и летнее время.

Общественное голосование по этому вопросу получило 84% голосов против изменения времени, сообщает La Repubblica.

Европейский парламент поддерживает предложение отменить переход между летним и зимним временем, но призывает перенести дату вступления в силу нового режима с 2019 года на 2021 год.

Перевод часов Фокус.ua

"Когда закон ЕС заставляет европейцев дважды в год переводить стрелки, никто не аплодирует", – высказался председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер.

При этом большинство противников перехода на летнее время проживают в северных странах, где на протяжении года продолжительность светового дня значительно меняется.

Нынешняя директива о летнем времени требует от стран-членов ЕС перейти на летнее время в последнее воскресенье марта и вернуться к стандартному времени в последнее воскресенье октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, переход на летнее время в Украине произойдет в воскресенье, 31 марта, в 03.00.

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