Перевод часов в Украине: как правильно переходить на летнее время

Переход на летнее время в 2019 году в Украине произойдет в воскресенье — 31 марта. В этом году часы переведут в 3:00 на один час вперед.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как правильно переходить на летнее время.

pexels.com

Официально стрелки часов переведут в 3:00, но лучше сделать это перед сном. Отметим, что лучше лечь спать уже по летнему времени, поскольку просыпаться тоже придется по нему, а значит - сон станет "короче" на один час.

Большинство современных гаджетов умеют сами переводить время, поэтому можно не беспокоиться.

pexels.com

Проверить с утра, перевелось ли время на электронных устройствах можно при помощи Google или позвонив по номеру 112.

Также следует проверить расписание поездов, если вы собрались в поездку в этот день."Укрзализныця" корректирует график движения поездов дважды в год в соответствии с летним и зимним графиком. Время авиавылетов также указывается по новому времени, начиная с 3 часов ночи с 30 на 31 марта.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, как переход на летнее время может повлиять на здоровье и что нужно делать, чтобы избежать негативного воздействия.

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