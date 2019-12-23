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23 декабря • обновлено в 22:08
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ЕС жестко осудил строительство Крымского моста: у Путина огрызнулись

2.2т
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Европейский Союз назвал запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту очередным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Соответствующее заявление представителя ЕС было обнародовано в понедельник, 23 декабря, на сайте Европейской службы внешней деятельности.

"РФ завершила строительство железнодорожной части Керченского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Железнодорожное сообщение является еще одним шагом к силовой интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией, направленным на дальнейшую изоляцию Крыма от Украины, частью которой является этот полуостров", – сказано в документе.

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ЕС осудил запуск поездов по Крымскому мосту

ЕС осудил запуск поездов по Крымскому мосту

utro.ru

В ЕС также обратили внимание на то, что мост стал преградой для прохода украинских судов через Керченский пролив в порты Азовского моря, и призвали Россию действовать согласно нормам международного права.

"Европейский Союз подтверждает полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконной аннексии Крымского полуострова Россией", – резюмировали в заявлении.

ЕС осудил запуск поездов по Крымскому мост

ЕС осудил запуск поездов по Крымскому мост

РИА Новости

В России уже ответили на замечания ЕС. В частности, высказался нелегитимный депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

"В ЕС используют устаревшие данные. Крым уже более пяти лет как российская территория, а что строить в наших территориальных водах и кого туда запускать это внутреннее дело Российской Федерации. Так что мост построен, по нему налажена логистика, и никакие заявления ЕС или протесты Киева этому не помешают", – выдал он.

"Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, – получит однозначно негативную оценку наших пограничников. Проход из Черного в Азовское море и, наоборот, через Керченский пролив – беспрепятственный, но все должны знать – разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона", – огрызнулся Бальбек.

Как сообщал OBOZREVATEL, движение поездов по Крымскому мосту открыл лично президент РФ Владимир Путин, что разгневало сеть.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Теги
Крым Крымский мост
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S Ken
S Ken
И что? Наберите в рот овна и плюньте в сторону России)))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Заявления пресс-секретаря ЕС. Это всё равно если бы заявление делал Песков. Что интересно в ЕС мост называют Керченским. Т.е они не удосужились узнать как же называется на само деле мост.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а нужно было осуждать майдан.
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