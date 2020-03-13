Джонсон призвал готовиться терять родных раньше времени из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал коронавирус COVID-19 самым тяжелым кризисом в области здравоохранения для нынешнего поколения.

Поэтому, по его мнению, гражданам стоит готовиться к тому, что они будут терять близких. Таким заявлением он отличился во время своей пресс-конференции, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения. В ближайшие месяцы вирус будет распространяться в мире и в Британии", – сказал политик.

Борис Джонсон призвал британцев готовиться терять родных раньше времени из-за коронавируса

Помимо этого, он предупредил, что сдержать вирус в стране не удалось и число заболевших резко вырастет. Поэтому сейчас перед правительством стоит задача – замедлить распространение эпидемии.

"Мы делаем все возможное, но должен быть честным: многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", – высказался Джонсон.

Отмечается, что к вечеру 12 марта в Британии насчитывалось 596 подтвержденных случаев болезни и 10 умерших. При этом в стране было проведено почти 30 тыс. тестов на COVID-19. Эти люди испытывают лишь легкие симптомы, не обращаются к врачам, но являются переносчиками инфекции.

Поэтому эксперты прогнозируют, что зараженных может быть уже 5-10 тыс. В этом смысле Британия отстает от Италии всего на четыре недели. В связи с этим правительство вводит новые меры по противодействию эпидемии коронавируса.

Борис Джонсон Скріншот

Так, гражданам даже с легкими симптомами заболевания, такими как постоянный кашель и повышенная температура, предписывается оставаться дома по меньшей мере семь дней. Людям преклонного возраста также настоятельно рекомендуется не выходить в ближайшие недели из дома.

Власти рассматривает возможность отмены спортивных соревнований и массовых мероприятий. Школы пока не закрываются, однако эта мера будет применяться в конкретных случаях, если появятся очаги заражения. Зарубежные поездки для учебных заведений запрещены. А пожилым людям с хроническими болезнями рекомендуется отменить круизы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо в пятницу, 13 марта, подтвердили китайский коронавирус.

Под угрозой заражения оказался также президент США Дональд Трамп – он контактировал с зараженным бразильским политиком Фабио Вайнгартеном.

А депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Катасонов, вернувшийся из Франции, потенциально мог заразить президента страны Владимира Путина китайским коронавирусом.

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