Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:11
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Украинский обман": Трамп сделал анонс нашумевшего фильма о Майдане

58.6т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп анонсировал показ фильма "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства", который был снят на фоне скандала с импичментом американского главы.

Соответствующие посты в воскресенье, 3 мая, Трамп сделал в своих аккаунтах в соцсетях. Кино будет повторно транслироваться на телеканале One America News.

"Мистификация с импичментом будет разоблачена. Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, – ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна вернуться в Вашингтон немедленно!" – написал президент.

Дональд Трамп анонсировал фильм об Украине

Дональд Трамп анонсировал фильм об Украине

Иллюстрация

Автором документального фильма является бывший советник главы США, политический эксперт Майкл Капуто. Недавно он был назначен главным спикером Министерства здравоохранения и социальных служб США на период пандемии.

В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича в 2014 году, о расстрелах на Майдане, коррупционных связях в Украине семьи экс-вице-президента Джо Байдена, вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США и др.

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске. Пожелав остаться неизвестным, он рассказал о том, что лично стрелял и в протестующих, и в правоохранителей, чтобы посеять хаос утром 20 февраля 2014 года.

Более детально о документалке читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, новым послом США в Украине может стать стратегический советник от Соединенных Штатов в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Кит Дейтон. Соответствующую кандидатуру выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Выборы в США Импичмент Трампа Евромайдан Расстрелы на Майдане
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
кино политика Майдан
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
409
35
Смешно
151
Интересно
44
Печально
175
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Чергове шоу недалекого клоуна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
этим фильмом в морду сенцову и прочим май. данутым
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Т Александр
Т Александр
У Донни подгорает))) началась предвыборная компания)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Wick John
Wick John
Т Александр, перед выборами укро свиньи переживали за ведьму клитор и писали оскорбительные посты в соц сетях против трампа, а после его победы начали удалять такие посты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги