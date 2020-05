"Украинский обман": Трамп сделал анонс нашумевшего фильма о Майдане

Президент США Дональд Трамп анонсировал показ фильма "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства", который был снят на фоне скандала с импичментом американского главы.

Соответствующие посты в воскресенье, 3 мая, Трамп сделал в своих аккаунтах в соцсетях. Кино будет повторно транслироваться на телеканале One America News.

"Мистификация с импичментом будет разоблачена. Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, – ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна вернуться в Вашингтон немедленно!" – написал президент.

Автором документального фильма является бывший советник главы США, политический эксперт Майкл Капуто. Недавно он был назначен главным спикером Министерства здравоохранения и социальных служб США на период пандемии.

В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича в 2014 году, о расстрелах на Майдане, коррупционных связях в Украине семьи экс-вице-президента Джо Байдена, вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США и др.

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске. Пожелав остаться неизвестным, он рассказал о том, что лично стрелял и в протестующих, и в правоохранителей, чтобы посеять хаос утром 20 февраля 2014 года.

Более детально о документалке читайте по ссылке.

The Impeachment Hoax will be exposed. Crazy Nancy gets Nothing Done, that’s why she got thrown out as Speaker the first time. Also, she should come back to Washington now! https://t.co/stKjtzPJNZ