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"Добьем на Банной!" Соловьев опозорился угрозами Украине

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оконфузился в прямом эфире из-за Украины. Пытаясь запугать ее громкими угрозами, он забыл, как называется улица Киева, где находится Администрация президента.

Это произошло на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Эти пять лет показали одно – Минска-3 не будет. Ясно, что Украина никогда не будет выполнять. Ярош (Дмитрий, экс-лидер "Правого сектора". – Ред.) честно же сказал: задача была обмануть Россию. Вы взяли на себя обязательства, которые не собирались выполнять. А это значит одно: Минска-3 не будет, врага добьют в его логове, и это логово – на Банной в Киеве", – угрожающе заявил рупор путинской пропаганды.

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После того, как Соловьев понял, что попал впросак, он попытался быстро исправить нелепую оговорку, но так и не вспомнил реальное название улицы – Банковая. "На Банковской, на Приватбанковской", – едко отметил пропагандист, еще больше продемонстрировав свою безграмотность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев опозорился нелепыми шутками, в которых он пытался исковеркать украинский язык, чтобы оскорбить украинцев.

Некоторое время спустя он оконфузился глупым неуместным анекдотом, в котором оскорбил Украину. В частности, рупор путинского режима сравнил государство с московской гостиницей.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Nazarenko Boris
Nazarenko Boris
макшанський рупор-дегенерат🤣🤣🤣🤣 Хоча, що там соловушка.., на суздальщині кожен другий аналог цьому доvбойо6у.
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