В ВОЗ встревожены 60-процентным ростом смертности от коронавируса в мире

За последние шесть недель уровень смертности от COVID19 по всему миру увеличился примерно на 60%.

Об этом в ходе брифинга 11 декабря заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Мероприятие транслировалось на Twitter-странице Всемирной организации здравоохранения.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове уточнила, что цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.

В целом в ВОЗ зарегистрировали более 66 миллионов случаев коронавируса, летальных – 1,5 миллиона. Большинство заражений и смертей приходится на Европу и Америку.

Гебрейесус добавил, что зимние праздники – "это время, чтобы расслабиться, но мы не должны ослаблять бдительность".

"Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильных мер предосторожности", – сказал он.

Глава ВОЗ призвал жителей регионов с высоким уровнем передачи коронавируса придерживаться всех правил, чтобы обезопасить себя и других, а также "внимательно обдумать свои планы".

"Это может стать лучшим подарком, который вы можете сделать, – дар здоровья, любви к жизни, радости и надежды", – заявил Гебрейесус.

Карта распространения коронавируса в мире:

Трансляция брифинга ВОЗ:

Напомним:

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине официально подтверждены 872 228случаев коронавирусной инфекции. 13 514 – обнаружено за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерло уже 14 755 человек (+ 285 за сутки), а 480 348 пациентов (+ 15 327 ) победили болезнь.

За 10 декабря наша страна оказалась на 11 месте в мире по распространению COVID-19 и на шестом – в Европе.

В Украине зарегистрировали самое высокое количество смертей от коронавируса за сутки, начиная с марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев воздержаться от путешествий на новогодне-рождественские праздники из-за пандемии, а тех, кто все же решил ехать, – не забывать о правилах карантина за рубежом.