''Были еще мужчины'': европейская ''невеста'' Путина публично отшила главу РФ

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что не обнимала лидера России Владимира Путина на своей свадьбе.

Такое заявление дипломат сделала в интервью журналисту Deutsche Welle, комментируя танец с Путиным.

"Я не обнимала его. Мы танцевали. Да. А до этого я в своей жизни танцевала с еще несколькими мужчинами", - оправдалась Кнайсль.

Журналист выразил удивление, почему Кнайсль позволила себе такой поступок, зная, что "Путин является партнером сирийского диктатора Башара Асада и у них руки в крови".

"Я не обнимала его". Помните танец Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе? Вот что сейчас об этом рассказала нам в интервью сама Кнайсль pic.twitter.com/GFG4B3rbY8 — DW на русском (@dw_russian) 3 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ Владимир Путин провел выходные вместе с министром обороны страны, дав пользователям сети новый повод для насмешек.