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ПолитикаЭкономика

''Были еще мужчины'': европейская ''невеста'' Путина публично отшила главу РФ

1.5тЧитать материал на украинском

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что не обнимала лидера России Владимира Путина на своей свадьбе.

Такое заявление дипломат сделала в интервью журналисту Deutsche Welle, комментируя танец с Путиным.

"Я не обнимала его. Мы танцевали. Да. А до этого я в своей жизни танцевала с еще несколькими мужчинами", - оправдалась Кнайсль.

''Были еще мужчины'': европейская ''невеста'' Путина публично отшила главу РФ

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Журналист выразил удивление, почему Кнайсль позволила себе такой поступок, зная, что "Путин является партнером сирийского диктатора Башара Асада и у них руки в крови".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ Владимир Путин провел выходные вместе с министром обороны страны, дав пользователям сети новый повод для насмешек.

Персона
Владимир Путин
Место
Австрия
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Medved George
Medved George
Парень из чумного барака!
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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