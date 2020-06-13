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13 июня • обновлено в 07:43
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Бразилия обогнала Британию по количеству смертей: статистика по COVID-19 на 13 июня. Постоянно обновляется

1.5т
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В субботу, 13 июня, Бразилия обогнала Великобританию по количеству летальных случаев COVID-19. Там зафиксировали 41 901 смерть от коронавирусной инфекции, в то время как в Британии – 41 481. Теперь страна занимает второе место в мировом антирейтинге после США.

Всего в Украине и мире коронавирусом заболели уже более 7,7 млн человек. Из них почти 141 тыс. случаев диагностировали за последние сутки. Заболевание полностью побороли около 4 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Бразилия обогнала Британию по количеству смертей: статистика по COVID-19 на 13 июня. Постоянно обновляется
Бразилия обогнала Британию по количеству смертей: статистика по COVID-19 на 13 июня. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 29 753 человека. Умерли 870 пациентов выздоровели 13 567.

  • Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2,1 млн), Бразилия (более 829 тыс.) и Россия (свыше 511 тыс.).

  • В Египте, который готовится принимать туристов, выявили рекордное число случаев заражения за сутки –1 577.

  • В ВОЗ заявили, что жаркое лето не гарантирует замедления распространения COVID-19, так как вирус не демонстрирует признаков сезонности.

Бразилия обогнала Британию по количеству смертей: статистика по COVID-19 на 13 июня. Постоянно обновляется
Бразилия обогнала Британию по количеству смертей: статистика по COVID-19 на 13 июня. Постоянно обновляется

Главное за 12 июня:

01:23 – На фоне пандемии COVID-19 в Украине безопасно отдыхать в Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

00:59 – На Буковине по состоянию на вечер 12 июня официально подтверждено еще 38 случаев коронавируса (из 376 тестов).

00:02 – Число инфицированных коронавирусом в Канаде возросло до 97 530 человек. Почти 8 тысяч умерли.

При этом, как сообщило министерство здравоохранения страны, рост статистики в последние дни значительно замедлился. Тестирование на коронавирус прошли более 2 млн человек, из которых у более 1,9 млн – негативный результат.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

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