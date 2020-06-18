Болтон подтвердил, что Трамп давил на Украину ради компромата

Экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.

Об этом сказано в публикации The New York Times о книге Болтона "Комната, где это произошло". Ее выход запланирован на 23 июня.

"20 августа Трамп заявил, что не настроен отправлять им (Украине – ред.) что-то, пока не будут переданы все материалы "российского" расследования, связанные с Клинтон и Байденом", – процитировало материалы из книги издание.

Болтон написал, что он лично, госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Марк Эспер пытались восемь-десять раз заставить Трампа возобновить поддержку Украины.

Также экс-советник Белого дома написал, что Палата представителей во время процесса импичмента должна расследовать не только давление Трампа на Украину в попытке получить преимущество над соперниками в США, но и другие случаи.

"Президент не может злоупотреблять законными полномочиями национального правительства, определяя свои личные интересы как синонимы национальных интересов или выдумывая предлоги, чтобы замаскировать преследование личных интересов под маской национальных интересов", – написал Болтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джон Болтон рассекретили "украинскую схему" Трампа.