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14 мая • обновлено в 16:26
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"Больно осознавать": Меркель заявила, что имеет веские доказательства взлома её почты Россией

7.6т
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у неё есть веские доказательства того, что именно Россия взломала её почту в 2015 году.

Как сообщает DailyMail, выступая перед парламентом, Меркель заявила, что именно российские хакеры взломали её личную почту в 2015 году и "ей больно от такой информации".

"Я могу честно сказать, что мне больно. Каждый день я пытаюсь выстроить лучшие отношения с Россией, но с другой стороны, есть такие веские доказательства того, что именно российские силы делают это", – сказала канцлер.

Речь идет о случае взлома компьютеров в парламентском офисе Меркель в 2015 году, когда хакерам удалось украсть 16 гигабайт данных, среди которых оказались и личные письма Меркель.

Меркель заявила, что у неё есть доказательства того, что Россия взломала её почту

Меркель заявила, что у неё есть доказательства того, что Россия взломала её почту

Picture Alliance

Тогда расследование остановили из-за нехватки информации, но сейчас Германии удалось установить личность взломщика. По словам Меркель, подобное поведение России – не новинка.

"Кибер-дезориентация и искажение фактов являются частью стратегии России", – отметила канцлер.

Тем не менее, Ангела Меркель сказала, что будет продолжать выстраивать отношения с Россией. Однако этот факт усложнил ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля Ангела Меркель созвонилась с Владимиром Путиным, посвятив большую часть разговора войне на Донбассе.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
хакеры
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Теги
Кибератака хакеры
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
российские хакеры назначили Трампа президентом! так что Меркель деваться некуда, кроме как налаживать отношения с Россией.
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Головатюк Виктор
Головатюк Виктор
ПТН ПНХ
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Kureza Alexa
Kureza Alexa
А ЧАВО Бабаня хотела?! Завербовали своими Штази питерскага гопника путлера, а ОБРАТНОЙ СВязи никакой!!! Скучно яму намацкве - хоть ПЕРЕПИСАЧКУ ПОЧИТАЕТ В БУНКЕРЕ....
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