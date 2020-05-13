"Больно осознавать": Меркель заявила, что имеет веские доказательства взлома её почты Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у неё есть веские доказательства того, что именно Россия взломала её почту в 2015 году.

Как сообщает DailyMail, выступая перед парламентом, Меркель заявила, что именно российские хакеры взломали её личную почту в 2015 году и "ей больно от такой информации".

"Я могу честно сказать, что мне больно. Каждый день я пытаюсь выстроить лучшие отношения с Россией, но с другой стороны, есть такие веские доказательства того, что именно российские силы делают это", – сказала канцлер.

Речь идет о случае взлома компьютеров в парламентском офисе Меркель в 2015 году, когда хакерам удалось украсть 16 гигабайт данных, среди которых оказались и личные письма Меркель.

Меркель заявила, что у неё есть доказательства того, что Россия взломала её почту Picture Alliance

Тогда расследование остановили из-за нехватки информации, но сейчас Германии удалось установить личность взломщика. По словам Меркель, подобное поведение России – не новинка.

"Кибер-дезориентация и искажение фактов являются частью стратегии России", – отметила канцлер.

Тем не менее, Ангела Меркель сказала, что будет продолжать выстраивать отношения с Россией. Однако этот факт усложнил ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля Ангела Меркель созвонилась с Владимиром Путиным, посвятив большую часть разговора войне на Донбассе.

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