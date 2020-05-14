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14 мая • обновлено в 16:26
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Бельгия решилась выйти из карантина: откроют школы и музеи

1.7т
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В Бельгии с 18 мая начнется вторая фаза выхода из карантина в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление премьер-министра страны Софи Вильмес, будет частично возобновлена работа школ для начальных и средних классов, также откроются музеи.

С 18 мая в Бельгии начнется вторая фаза выхода из карантина

С 18 мая в Бельгии начнется вторая фаза выхода из карантина

"Мы решили, что 18 мая музеи и культурные объекты, такие как исторические здания, смогут вновь открыть свои двери, если они установят онлайн или телефонную систему покупки билетов и если они будут принимать необходимые меры, чтобы избежать толпы внутри", – заявила Вильмес.

Другие услуги, такие как парикмахерские или косметологические салоны, также смогут открыться при условии обязательного использования масок для клиентов и персонала.

Кроме того, местные власти смогут открыть рынки, но максимум на 50 торговых пунктов.

Спортивные мероприятия в стране будут запрещены до 11 июля, также останутся закрытыми рестораны.

По состоянию на 14 мая в Бельгии зафиксировано 54 288 случаев коронавируса, из них 8903 человека погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции больше 3 тыс. умерших от коронавируса. Правда, в стране, где не вводили жесткий карантин, паники из-за такой статистики тоже нет.

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Тема
Коронавирус
Место
Бельгия
Теги
карантин вирус
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