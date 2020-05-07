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7 мая • обновлено в 16:43
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Беларусь накрыла "лавина" коронавируса: в ВОЗ запереживали

1.7т
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В условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования в Беларуси ожидать снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией нет оснований.

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Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Батыр Бердыклычев в интервью "РИА Новости", опровергнув прогноз белорусских медиков о прохождении республикой пика COVID-19 в мае.

Так, в начале мая заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья страны Ирина Глинская сообщала, что примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости.

Коронавирус в Беларуси

Коронавирус в Беларуси

news.liga.net

При этом в последнее время ежесуточный прирост зараженных коронавирусом в стране в среднем составляет от 700 до 900 человек. С заболеванием там борются очагово, однако карантин власти не вводят.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что главная цель принятия мер физического дистанцирования – предотвратить лавинообразный рост новых случаев COVID-19, чтобы дать возможность системе здравоохранения справляться с потоком пациентов и позволить получить каждому необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

"Без адекватных мер физического дистанцирования быстрый рост числа новых случаев заболевания может превысить возможности системы здравоохранения по оказанию необходимой медицинской помощи", – рассказал Бердыклычев.

Он отметил, что согласно данным министерства здравоохранения, в Беларуси наблюдаются признаки стабилизации роста новых случаев. По его словам, в настоящее время нет доказательств сезонного характера этого вируса, и поэтому прогнозировать угасание эпидемии с наступлением лета пока также преждевременно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла законопроект, который усовершенствует страхование медиков от коронавируса COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
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ковпак сидор
ковпак сидор
вот же незадача,"пропагандистов" нагнали , а хворь так и осталась,печалька
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