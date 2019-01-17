''Бедная Россия!'' Асад набросился на Украину из-за ПЦУ

Президент Сирии Башар Асад назвал новосозданную Православную церковь Украины "искусственным" образованием, которое "разделяет верующих".

О скандальном заявлении рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который присутствовал на встрече делегаций Сирии и РФ В Дамаске, передает ТАСС. Асад якобы даже сравнил свое государство с Украиной.

"Попытки разделить верующих – это одна из самых серьезных проблем не только у вас, но и у нас. Сегодня мы видим попытки разделения церкви и на нашей земле – попытку разделения Антиохийской церкви в Сирии и Ливане", – высказался он.

Башар Асад BBC

Сирийский лидер подчеркнул необходимость "препятствовать этому разделению на всех международных площадках". "Иначе у нас будут сотни православных церквей и только один Ватикан", – сказал Асад.

Предоставление Томоса ПЦУ он назвал искусственной попыткой раскольничества, добавив при этом, что Россия "мирно сосуществовала с Западом 20 лет", однако теперь "на нее нападают со всех сторон и не собираются останавливаться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский лидер Владимир Путин "вскипел" из-за Томоса ПЦУ, назвав его "политическим проектом".

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