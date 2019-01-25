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''Бандостан!'' Соловьев обругал Украину из-за Януковича

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился едкими оскорбительными выражениями в адрес Украины.

Его возмутил судебный приговор о 13 годах заключения беглому экс-президенту Виктору Януковичу, который он счел за нарушение Конституции Украины. Бурную реакцию на громкое решение Соловьев продемонстрировал в эфире своей программы на телеканале "Россия 1".

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Когда говорят о вашей стране, ее надо называть Бандостан! У вас нет суда, нет Конституции, и сборище дегенератов в рясах!" — язвительно выкрикнул он.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

ТАСС

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Константинов Villi
Константинов Villi
То ли дело расеюшка - хан хуйло, бог Макарка.)))
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