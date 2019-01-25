''Бандостан!'' Соловьев обругал Украину из-за Януковича

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился едкими оскорбительными выражениями в адрес Украины.

Его возмутил судебный приговор о 13 годах заключения беглому экс-президенту Виктору Януковичу, который он счел за нарушение Конституции Украины. Бурную реакцию на громкое решение Соловьев продемонстрировал в эфире своей программы на телеканале "Россия 1".

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Когда говорят о вашей стране, ее надо называть Бандостан! У вас нет суда, нет Конституции, и сборище дегенератов в рясах!" — язвительно выкрикнул он.

Владимир Соловьев ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев оскандалился едким обращением к украинцам, в котором намекнул на их неполноценность по сравнению с народом страны-агрессора. Он заявил, что народ Украины "недавно слез с дерева".

Также рупор Кремля сравнивал Украину с шакалом и заявлял, что в ней живут "конченые нацисты".

Главный пропагандист Путин отличился и фразой, в которой назвал современных украинцев "бандеровскими недобитками".

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