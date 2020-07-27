Азию накрыла вторая волна коронавируса: готовят новый карантин

Страны Азии столкнулись со второй волной пандемии коронавируса (COVID-19) и для сдерживания распространения болезни готовятся ввести новый карантин.

В Китае зафиксирован самый высокий уровень заражения с начала марта, передает Reuters. Например, на северо-востоке провинция Ляонин сообщили о пяти новых случаях заражения. В провинции Цзилинь зафиксировали два новых случая впервые с конца мая.

Отмечается, что сегодня, 27 июля, Гонконг объявит о новых ограничениях, включая запрет на посещение ресторанов и обязательное ношение маски.

В Японии правительство сообщило, что будет принимать меры по усилению социального дистанцирования на предприятиях в случае роста заболевания COVID-19. При этом в Токио на прошедшей неделе зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения – 366. Только в воскресенье, 26 июля, было зафиксировано 239 новых случаев.

Во Вьетнаме в Дананге закрывают город на изоляцию после того, как впервые с апреля зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник, 27 июля, обратится к населению, сообщив о ситуации с COVID-19. В стране рассматривают возможность возвращения строгого карантина после того, как на фоне смягчения мэр выросло число новых больных.

В Южной Корее в субботу, 26 июля, заразились 113 человек, что стало рекордом с 31 марта.

Прогнозируется, что Индонезия перейдет порог в 100 тысяч зараженнях, обойдя по этому показателю Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 27 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,4 млн человек.