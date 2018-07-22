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Авиабазу России в Сирии атаковали: раскрыты подробности

4.1тЧитать новость на украинском

За дня средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии якобы уничтожили два беспилотника, которые к ней приближались.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена", — отметил представитель базы Хмеймим, передает российское издание Life.

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При этом на авиабазе отметили, что первый инцидент якобы случился 21 июля в темное время суток, а второй - утром 22 июля.

Напомним, что недавно силы президента Сирии Башара Асада и лидера РФ Владимира Путина нанесли новые авиаудары по Сирии, в результате чего погибло множество людей, в том числе дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 июня российскую авиабазу Хмеймим уже атаковали в Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот какому критину пришло в голову в этой статье написать слово "якобы"?
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