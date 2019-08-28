Армия Асада и Путина устроила кровавую атаку в Сирии: погибли дети. Видео 18+

Войска Башара Асада и его российских союзников 28 августа нанесли массированные авиаудары по северо-западной провинции Идлиб в Сирии.

Большинство ракет взорвались в городе Мааррет-эн-Нууман. В результате этого погибли минимум 10 человек, среди которых пятеро детей. Еще по меньшей мере 23 человека получили ранения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник в сирийском агентстве гражданской обороны, известном как Белые каски.

Отмечается, что атаки режима Асада и союзников задели разные районы в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Последствия ударов по городе Мааррет-эн-Нууман 28 августа Скрин видео

Напомним, Турция и Россия договорились в сентябре 2018 года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены.

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В результате варварских авианалетов российской авиации в городе Мааррет-эн-Нууман пострадали мирные жители pic.twitter.com/V3O422cEIH — Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019

Дети, погибшие в результате сегодняшних массированных авиаударов в провинции Идлиб. В чем заключается их преступление?



Желаю каждому пилоту, который принимает участие в варварских атаках, чтоб он почувствовал то же, что и родители этих детей! pic.twitter.com/5E4dRLsfCI — Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019

Слабонервным не смотреть!



Один из пострадавших мирных жителей во время сегодняшнего авианалета в провинции Идлиб pic.twitter.com/W8EK3k4zkX — Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019

Первые минуты после массированных авиаударов в городе Мааррет-эн-Нууман. Очевидцы сообщают, что сразу несколько самолетов находились в небе над городом и по очереди наносили удары. В результате воздушных атак погибли 9 мирных жителей и десятки получили ранения pic.twitter.com/onr3zkB33T — Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019

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