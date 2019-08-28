Армия Асада и Путина устроила кровавую атаку в Сирии: погибли дети. Видео 18+

Войска Башара Асада и его российских союзников 28 августа нанесли массированные авиаудары по северо-западной провинции Идлиб в Сирии.
Большинство ракет взорвались в городе Мааррет-эн-Нууман. В результате этого погибли минимум 10 человек, среди которых пятеро детей. Еще по меньшей мере 23 человека получили ранения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник в сирийском агентстве гражданской обороны, известном как Белые каски.
Отмечается, что атаки режима Асада и союзников задели разные районы в зоне деэскалации в провинции Идлиб.
Последствия ударов по городе Мааррет-эн-Нууман 28 августа
Скрин видео
Напомним, Турция и Россия договорились в сентябре 2018 года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены.
Осторожно! Кадры 18+!
#Срочно #Сирия 18+— Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019
В результате варварских авианалетов российской авиации в городе Мааррет-эн-Нууман пострадали мирные жители pic.twitter.com/V3O422cEIH
Дети, погибшие в результате сегодняшних массированных авиаударов в провинции Идлиб. В чем заключается их преступление?— Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019
Желаю каждому пилоту, который принимает участие в варварских атаках, чтоб он почувствовал то же, что и родители этих детей! pic.twitter.com/5E4dRLsfCI
Слабонервным не смотреть!— Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019
Один из пострадавших мирных жителей во время сегодняшнего авианалета в провинции Идлиб pic.twitter.com/W8EK3k4zkX
Первые минуты после массированных авиаударов в городе Мааррет-эн-Нууман. Очевидцы сообщают, что сразу несколько самолетов находились в небе над городом и по очереди наносили удары. В результате воздушных атак погибли 9 мирных жителей и десятки получили ранения pic.twitter.com/onr3zkB33T— Правда в Сирии (@true_syria_) August 28, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе 2018 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне.
Настоящее обострение началось в феврале 2018 года. Так, 10 февраля турецкий вертолет T129 ATAK, участвовавший в операции "Оливковая ветвь", был сбит в сирийском Африне. Анкара заявила, что "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".
15 февраля одна из местных газет написала, что Турция, начав операцию "Щит Евфрата" против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, изменила ход мировой политики, приблизив мир к началу Третьей мировой войны.
4 марта Турция нанесла мощные авиаудары по проправительственным сирийским силам, которые поддерживает Россия. Погибли 36 бойцов.
18 марта 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.
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