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Армия Асада и Путина устроила кровавую атаку в Сирии: погибли дети. Видео 18+

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Войска Башара Асада и его российских союзников 28 августа нанесли массированные авиаудары по северо-западной провинции Идлиб в Сирии.

Большинство ракет взорвались в городе Мааррет-эн-Нууман. В результате этого погибли минимум 10 человек, среди которых пятеро детей. Еще по меньшей мере 23 человека получили ранения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник в сирийском агентстве гражданской обороны, известном как Белые каски.

Отмечается, что атаки режима Асада и союзников задели разные районы в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

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Последствия ударов по городе Мааррет-эн-Нууман 28 августа

Последствия ударов по городе Мааррет-эн-Нууман 28 августа

Скрин видео

Напомним, Турция и Россия договорились в сентябре 2018 года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены.

Осторожно! Кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В январе 2018 года Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне.

  • Настоящее обострение началось в феврале 2018 года. Так, 10 февраля турецкий вертолет T129 ATAK, участвовавший в операции "Оливковая ветвь", был сбит в сирийском Африне. Анкара заявила, что "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".

  • 15 февраля одна из местных газет написала, что Турция, начав операцию "Щит Евфрата" против ИГИЛ и Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, изменила ход мировой политики, приблизив мир к началу Третьей мировой войны.

  • 4 марта Турция нанесла мощные авиаудары по проправительственным сирийским силам, которые поддерживает Россия. Погибли 36 бойцов.

  • 18 марта 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Теги
смерть видео
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Москвинов Роман
Москвинов Роман
Попрошенко убил тысячи людей на Донбассе - и ничего, прекрасно себя чувствует!
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