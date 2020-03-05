В Южной Корее будут судить 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинья-Чонджу". Их обвиняют в массовом распространении коронавируса по стране.

Власти заявили, что вспышка заболевания возникла в городе Тэгу. Участники секты заразили друг друга во время обряда, затем вирус начал распространяться по стране, передает ВВС.

Проверку прошли все 230 000 человек, которые являются сторонниками секты. Около 9000 сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. Сам 88-летний лидер секты Ли Ман Хи сдал анализы на коронавирус, пока результаты неизвестны. Тем временем в Южной Корее закрыли католические церкви, чтобы избежать распространения вируса.

Апокалиптическую секту будут судить за распространение коронавируса

Богослужение в 1734 церквях отменены до 7 марта.

Южная Корея является второй страной по количеству больных коронавирус: здесь 3736 больных, 21 человек умер.

Проповедник Ли Ман Хи называет себя "обещанным пастором" из Библии, который придет вместо Иисуса. Он утверждает, что Библию написали зашифрованным метафорическим языком, ее истинный смысл доступен только ему и его последователям.

Как сообщал OBOZREVATEL, rоличество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались.

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