Алиев заявил о взятии Азербайджаном стратегического города в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 8 ноября, заявил о полном освобождении от армянских вооруженных сил города Шуша в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Об этом он сказал в ходе обращения к своему народу, которое транслировал онлайн телеканал AzTV. Тем временем в Армении отрицают, что их войска были вынуждены с проигрышем покинуть город (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Жемчужина Азербайджана – Шуша освобождена от армянской оккупации! Не в результате переговоров, а путем освободительной войны. Поздравляю азербайджанский народ с этой великой победой", – уточнил Алиев.

Он отметил, что город на протяжении 28,5 лет находился под оккупацией, и спустя десятилетия в Шуше вновь зазвучит азан. При этом заверил, якобы Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку.

"Победоносная азербайджанская армия продолжает освобождать исторические земли. Если руководство Армении не согласится на требования Баку и не выведет свои войска с азербайджанской территории, то мы пойдем до конца – освободим каждый клочок родной земли. Ни одна сила не сможет нас остановить", – высказался Алиев.

Отметим: о том, что азербайджанская армия полностью заняла стратегический город Шуша сообщил в Telegram и украинский военный журналист Анатолий Цаплиенко. Ссылаясь на слова Алиева, он добавил, что из "столицы" Нагорного Карабаха Степанакерта/Ханкенди эвакуируют остатки мирного населения и иностранных журналистов.

Со своей стороны в минобороны Армении опровергли заявление азербайджанского лидера и утверждают, будто бы бои в Шуши еще продолжаются.

Тем временем в сети появились кадры предположительно боев за город в Карабахе. Кроме этого, жители азербайджанской столицы Баку уже празднуют взятие их армией Шуши.

Для Армении взятия Шуши фактически означает проигрыш войны за республику Нагорный Карабах.

Как подчеркнул Цаплиенко, стратегически важный город является, по сути, пригородом Степанакерта. Через него проходит ключевая дорога Степанакерт – Шуша – Лачин, единственная на сегодня транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию так называемой республики.

"С взятием Шуши полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом – дело нескольких недель, если не дней. Похоже, сепаратистская "НКР" вскоре прекратит свое существование", – предположил украинский военкор.

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Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

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