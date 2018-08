"Адские" санкции США: Шевцова объяснила опасность для РФ

Августовские санкции Госдепартамента США в принципе приемлемы для России, хотя и звучат угрожающе, но они менее болезненны для России, чем грядущий пакет ограничений, подготовленных в Конгрессе.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказала доктор исторических наук и исследователь Chatham House Лилия Шевцова, отметив тот факт, что даже несмотря на относительную безболезненность новых санкций для Кремля, есть один момент, который негативно скажется на РФ.

"Конгрессовские пакеты "убить" нельзя. Вот санкции Джексона-Веника, принятые Конгрессом США в 1974 году, удалось отменить только в 2012 году!" - отметила эксперт.

Она напомнила, что политика американской администрации – тормозить по возможности все ограничительные меры в отношении России, а основным инициатором усиления санкционного давления на Россию является Конгресс.

По словам Шевцовой, в настоящее время в Конгрессе находится на рассмотрении целая куча законопроектов по санкциям в отношении России.

"Что естественно распыляет внимание и осложняет их принятие. Среди них наиболее жесткие и проработанные – это DETER Act (the Act to Defend Elections from Threats by Establishing "Redlines"), разработанный сенаторами ван Холленом и Рубио в январе. Самый последний "биль" и самый фундаментальный – Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018, или DESKAA, который предложен шестью сенаторами – тремя демократами и тремя республиканцами (Robert Menendez, Benjamin Cardin, Jean Shaheen, Lindsey Graham, Cory Gardner, и John McCain)", - объяснила эксперт.

Шевцова также утверждает, что нынешним августовским пакетом, который санкционирует Россию за "дело Скрипалей", администрация Трампа попыталась удовлетворить недовольных законодателей и успокоить общественное мнение, которое требует ограничить любвеобильность президента США в отношении Путина.

"Августовские санкции Госдепа в принципе приемлемы для России. Хотя и звучат угрожающе. Но они менее болезненны для России, чем грядущий пакет Конгресса", - подчеркнула Шевцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. Соответствующие меры будут разделены на два пакета.

Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры.

По мнению экономистов, россияне ощутят новый удар Америки, который отразится на ценах в стране. Кроме того, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский спрогнозировал введение санкций, которые будут еще хуже, чем те, что анонсировал Госдеп.

14 августа России выдвинули три требования для снятия нового пакета "адских санкций".