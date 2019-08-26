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Лилия Шевцова
Лилия Шевцова
Российский публицист Все статьи автора

Поматросили - и бросили

3.5т

Трамп все же провокатор! Устроил балаган, который завершился щелчком по российскому самолюбию. Пообещал, что Путин, "скорее всего", будет приглашен в Нью-Йорк на саммит "Семерки" в 2020. Макрон идею поддержал, поучаствовав в балагане. Принимая у себя Путина, Макрон создал впечатление, что Европа жить не может без России. Сейчас же будем заключать в объятия "глубоко европейскую" страну!

Но "Семерка" в Биаррице заявила, что Путина видеть не готова. Ведь причины, заявила "Семерка", по которым Россия была исключена из клуба (аннексия Крыма и война в Донбассе), не устранены. Макрон, продемонстрировав французскую гибкость, назвал предложение вернуть Россию "стратегической ошибкой". Да и Трамп не стал настаивать, заметив, что "скорее всего мы оставим все, как есть". Словом, вроде обещали и приглашали. А потом захлопнули двери.

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Ирония в том, что Кремль, не дождавшись решения "Семерки", поспешил заявить, что "рассмотрит" приглашение. МИД начал требовать приглашения "на равных". А наши пикейные жилеты уже который день обсуждают: возвращаться или нет? А если возвращаться, то какую цену заломить за наш возврат? Оказалось, зря тратили энергию.

"Семерка" в Биаррице закрыла тему. Хотя непонятно, как в голове Трампа укладывается предложение вернуть Россию в G7 с выходом США из РСМД, его требованием Германии снизить зависимость от российского газа и новым американским санкционным пакетом против России? Как стремление Макрона обнять Россию сочетается с его призывом дать отпор российской кампании по дезинформации? Смахивает на когнитивный диссонанс!

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Впрочем, нормализация отношений Запада с Россией остается на повестке дня. Не стоит, однако, обольщаться по поводу западных мотиваций.

Запад ищет пути нейтрализации России, чтобы подготовиться к серьезной глобальной игре. Западные круги надеются, что обещания символического присутствия на авансцене заставят Москву не мешать готовиться к новым вызовам. Ключевым из них является Китай.

Кремлю придется осознать неприятную истину: "фактор России" для либерального сообщества стал инструментальным. Короче, средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить. Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня. Россия больше не цель. Россия — головная боль.

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Решили бетонировать

Россия воспринимается, как чуждое образование, которому доверять нельзя. Около 66% западных респондентов смотрят на Россию негативно. А 77% относятся с недоверием к Путину. Такие настроения быстро не рассасываются.

Непонятен задор наших обогревателей, которые западные приглашения к танго считают российской победой ("О России заговорили!"). Тогда как они оценивают то, что приглашения оказались пустышкой?

Непонятен ход мыслей тех, кто говорит: нам не нужно в западный клуб (а кто нас туда реально звал?) ибо это будет ограничивать нашу свободу маневра. Зачем тогда Москва так стремилась возвратиться в ПАСЕ и посадить туда Толстого со Слуцким? Чтобы вызвать у евродепутатов язву?

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Нужно нацеливаться на временные комбинации, упорствуют пикейные жилеты: сегодня с одним, завтра с другим. Но тогда и политика остальных игроков в отношении России будет аналогичной— никаких обязательств! Сегодня с нами, а завтра против нас. Как долго Россия может выдержать эту жизнь в Jurassic Park?

Еще более непонятен оптимизм тех, кто полагает, что у России есть перспектива стать весомым членом Большой Евразии будет лидировать Китай. Но где гарантия, что Китай позволит России взбрыкивать? И почему быть инструментом осуществления китайской повестки для России предпочтительнее?

То, как с Россией заигрывают и то, как мы отвечаем на заигрывания, вряд ли повод для державной гордыни. И уж точно не повод для самоуважения.

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Лилия Шевцова Лилия Шевцова
Темы
Саммит G7 Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Эммануэль Макрон
Тег
Новости России
Источник
Источник: Эхо Москвы
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К. Алла
К. Алла
Дурында, по следующего саммита целый год, а уже сейчас США, Франция и Италия - за. Так что не радуйся раньше времени ;) Но ты верно сравнила с ПАСЕ. Что такое ПАСЕ? Просто говорильня. Как и G7. Никаких решений ни там, ни там не принимается, но возвращение туда России, это как символ, что она, не меняя свою политику в угоду Запада, смогла его прогнуть. Все, как в песне - не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под вас.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Путин то вообще в курсе был? Даже если и в курсе - вряд ли сидел в готовности на встречу - ему оно не надо. Так что жыдовка Шлюхцова опять облажалась.
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Питон Каа
Питон Каа
России совершенно не за чем прислоняться к Западу либо к Востоку. Самое лучшее - быть на своем месте и пользоваться этим положением к своей выгоде, потому что проблемы как Запада с Востоком, так и Востока с Западом нельзя решить без России. Поэтому эти вопросы будут решаться при посредничестве России и при ее непосредственном участии. А те лидеры стран, которые этого не принимают, останутся за бортом международной политики, ну например как Канада, Австралия и Великобритания, которые принуждены исполнять чужие решения и ни на что в мире не влияют.
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