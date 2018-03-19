В Запорожской области ДТП на трассе "Харьков-Симферополь"

Есть пострадавший
В Запорожской области на трассе "Харьков-Симферополь" возле села Высокое Михайловского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает ГУ ГСЧС в области, авария случилась вчера днем.
"Автомобиль "Шевроле Авео" съехал в кювет и перевернулся", - передают спасатели.
На помощь в ликвидации последствий аварии привлекали сотрудников ГСЧС.
Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и вытащили на проезжую часть дороги.
В ДТП пострадал водитель автомобиля.
Его каретой скорой помощи госпитализировали районную больницу.
Фото: ГУГСЧС в Запорожской области