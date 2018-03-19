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В Запорожской области ДТП на трассе "Харьков-Симферополь"

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Есть пострадавший

В Запорожской области на трассе "Харьков-Симферополь" возле села Высокое Михайловского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает ГУ ГСЧС в области, авария случилась вчера днем.

"Автомобиль "Шевроле Авео" съехал в кювет и перевернулся", - передают спасатели.

На помощь в ликвидации последствий аварии привлекали сотрудников ГСЧС.

Спасатели с помощью буксировочного троса перевернули машину и вытащили на проезжую часть дороги.

В ДТП пострадал водитель автомобиля.

Его каретой скорой помощи госпитализировали районную больницу.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

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