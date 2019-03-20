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В Запорожье пьяный водитель на угнанном авто пытался скрыться от копов

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В Запорожье полицейские задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Во вторник, 19 марта, около 22:40 патрульные заметили на плотине Днепрогэса автомобиль“ВАЗ”-2103 с выключенными фарами. На требование остановиться водитель не реагировал.

В результате, полицейские устроили погоню за нарушителем. Остановить автомобиль удалось на улице Рекордной.

Правоохранители выяснили, что водитель легковушки пьян, к тому же у него не было документов на машину. На место происшествия вызвали следователей.

Выяснилось, что злоумышленник накануне угнал этот автомобиль на улице Сергея Синенко. По факту происшествия открыты уголовные производства. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Запорожье пьяный водитель на угнанном авто пытался скрыться от копов

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