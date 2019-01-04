МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

В канун Нового года в Запорожье двое военных устроили ножевую драку с гражданским

230

31 декабря возле магазина "Сильпо" по улице Иванова в Шевченковском районе Запорожья двое военнослужащих в форме подрались с гражданским. Его доставили в больницу с ножевым ранением.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Вызов полицейским поступил 16:54. Первыми они обнаружили военных, которые заявили, что подрались с неизвестным, который скрылся.

При этом охранник "Сильпо" рассказал, что за углом стоит мужчина в крови, подравшийся с военными.

Потерпевший заявил, что его ударил ножом один из военнослужащих. В ходе дачи показаний он начал терять сознание. Его госпитализировали в 5-ю городскую больницу. Военных доставили в Шевченковское отделение полиции.

На месте драки был обнаружен раскладной нож в крови. Один из военных заявил, что защищался им от нападавшего.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги