В Бердянске из-за ЧП погиб человек (ФОТО)

Пожарные обнаружили труп

В Запорожье во время ликвидации пожара спасатели обнаружили труп мужчины.

Как сообщает Бердянское управление ГУГСЧС в области, 21 марта в 4:43 в Службу спасения "101" поступило вызов на пожар в доме по улице Лисовская.

Горели крыша дома, гараж, мебель и бытовая техника в двух комнатах на площади 78 кв. м.

При ликвидации пожара, спасатели обнаружили труп мужчины.

Установлено, что это был 43-летний хозяин дома.

По факту происшествия ведется расследование.

Фото: Бердянское управление ГУГСЧС в Запорожской области