На национальной трассе крупное ДТП: есть жертвы (ФОТО)

Грузовик врезался в стоящий легковой автомобиль

В Запорожской области на проходящем через регион участке национальной трассы "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, ДТП произошло 21 марта около 19:30.

"На 335 километре автодороги "Харьков-Симферополь" водитель грузового автомобиля SCANIA совершил наезд на припаркованный легковой автомобиль Peugeot", - сообщили в полиции.

В легковом автомобиле находились двое жителей Запорожья.

В результате 36-летний мужчина погиб на месте, а 33-летний госпитализирован в районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: отдел коммуникации полиции Запорожской области