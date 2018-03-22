На национальной трассе крупное ДТП: есть жертвы (ФОТО)

Грузовик врезался в стоящий легковой автомобиль
В Запорожской области на проходящем через регион участке национальной трассы "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и один госпитализирован.
Как сообщает отдел коммуникации полиции области, ДТП произошло 21 марта около 19:30.
"На 335 километре автодороги "Харьков-Симферополь" водитель грузового автомобиля SCANIA совершил наезд на припаркованный легковой автомобиль Peugeot", - сообщили в полиции.
В легковом автомобиле находились двое жителей Запорожья.
В результате 36-летний мужчина погиб на месте, а 33-летний госпитализирован в районную больницу.
Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Фото: отдел коммуникации полиции Запорожской области