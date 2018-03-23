"Запорожэлектротранс" выиграл конкурс на обслуживание маршрутов №18 и №72

Вместительные автобусы будут работать здесь постоянно

В Запорожье исполнительный комитет Запорожского городского совета сегодня принял определил свое коммунальное предприятие "Запорожэлектротранс" победителем конкурса на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах №18 и №72.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на маршрутах №18 "Бородинский микрорайон - 4-й Южный микрорайон" и №72 "Бородинский рынок - ул. Пархоменко" продолжат ездить вместительные автобусы МАЗ, купленные в лизинг под гарантии городского бюджета.

На маршруте №18 будут работать 12 автобусов, на маршруте №72 – 9.

В дальнейшем власти планируют запустить вместительные автобусы в Коммунарский и Хортицкий районы.