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В запорожском следственном изоляторе зафиксировали вспышку кори

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В следственном изоляторе Запорожья на протяжении февраля и марта семерым арестантам поставили диагноз "корь". Причины вспышки опасного заболевания были расследованы областной прокуратурой, которая сообщила о результатах проверки.

В ведомстве напомнили, что во второй половине февраля текущего года болезнь обнаружили у четверых заключенных, а по состоянию на 1 марта симптомы проявились еще у троих.

Специалисты выяснили, что заболевание появилось из-за осужденного, который направлялся к месту отбывания наказания "транзитом" через следственный изолятор.

Корь диагностировали вовремя, больных изолировали, а также провели соответствующее лечение. В настоящее время все заключенные уже выздоровели. Эпидемический порог в учреждении превышен не был.

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