МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Хроника

В Запорожской области появилась велотрасса

307

В Запорожской области появилась новая велосипедная трасса для занятий кросс-кантри. Дорогу создали специально, чтобы местные спортсмены могли тренироваться и развивать свои навыки в вело-спорте.

Открытие трассы произошло в Энергодаре, одновременно с соревнованиями по велоспорту в дисциплине XC Eliminator. В них приняли участие около 30 спортсменов с разных городов Украины.

Отметим, что на облагораживание велотрассы потратили 2 месяца, ее стоимость составила 22 тысячи гривен. А для строительства дороги использовали 40 тонн стройматериалов.

В итоге, длинна полосы с препятствиями составляет 800 м, передает "МИГ".

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги