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В Запорожской области на срочную службу планируют призвать почти 800 парней

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Срочников обещают не направлять в зону боевых действий на Донбасс.

В Запорожской области с 2 апреля стартует весенний призыв, в рамках которого служить отправят 794 парня.

Как сообщил военный областной комиссар Владислав Хобот, больше всего срочников отправят служить в части Нацгвардии и пограничную службу.

Из Запорожья призовут 323 срочника, из районов от 11 до 85.

В этот призыв попадаются юноши 1992-2001 годов рождения, которым предстоит пройти службу 18 месяцев, а тем, кто отучился в магистратуре – год.

В задании на призыв указано распределение по городам и районам области.

По закону призывникам должны платить зарплату и обязаны сохранить рабочее место.

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