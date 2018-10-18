В Запорожье состоялось очередное судебное слушание по делу бывшего мэра города Александра Сина

В Орджоникидзевском суде Запорожья прошло судебное заседание по делу бывшего мэра города Александра Сина, которому инкриминируют незаконную передачу 26 земельных участков и избиение активиста.

Об этом говорится в сообщении суда о ходе рассмотрения дела.

Во время очередного слушания дела были допрошены представители потерпевших лиц в данном уголовном производстве. Отметим, по делу, где Син проходит как обвиняемый, пострадавшим значится городской совет Запорожья.

В сообщении также говорится, что судья постановил – следующее заседание по делу бывшего запорожского мэра состоится 30 октября 2018 года в 13:00. На этом заседании планируется исследовать письменные доказательства.

Напомним, экс-мэр Запорожья Александр Син вместе с бывшим председателем областного совета Виктором Межейко были связаны с Евгением Анисимовым, который сейчас находится в международном розыске за совершение ряда преступлений.

Также отметим, ранее запорожский предприниматель Борис Шестопалов объявил о вознаграждении в размере 5 млн грн за информацию о беглом Евгении Анисимове.