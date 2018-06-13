В Запорожье обнаружили стихийную свалку с использованными шприцами

В Запорожье обнаружили незаконную свалку с медицинскими отходами. Об этом на своей странице в соцсети сообщает общественная организация "Helper Запорожье".

Сегодня, 12 июня, в плавневой зоне Южного микрорайона города местные жители нашли сотни использованных шприцов и медикаментов.Скорее всего, к делу причастны работники медицинских учреждений.

"Стоит отметить, что согласно законодательству Украины, а именно Приказу № 325 "Санитарно-противоэпидемические правила и нормы по обращению с медицинскими отходами", такие отходы должны быть утилизированы, а нахождение их на месте отдыха горожан в открытом доступе является опасным для здоровья и карается законом", - написали активисты.

Также горожане просят компетентные органы принять меры по утилизации стихийной свалки опасных отходов, а сотрудников полиции провести оперативные мероприятия по установлению медицинского учреждения, подрядчиков и других людей, которые причастны к незаконной утилизации медицинских отходов.

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