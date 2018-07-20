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В центре Запорожья спилят десятки зеленых деревьев

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Растительность ликвидируют с проспекта Металлургов

Исполнительный комитет Запорожского горсовета дал добро на очередную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, исполком утвердил решение, в котором коммунальному предприятию "Управление капитального строительства" разрешал спилить деревья на проспекте Металлургов.

Сообщается, что тут будут ремонтировать путевод, а деревья при этих работах мешают. Планируется удаление 23 деревьев, что оценивают как нанесение ущерба в размере 6229 грн. Компенсации за это с УКСа не требуют.

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