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На территории Запорожской области объявлено штормовое предупреждение

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Уровень Азовского моря критично поднимется.

Спасатели запорожского управления ГСЧС объявили на 12 марта штормовое предупреждение.

По данным Укрогидрометцентра на территории нашей области ожидаются существенные осадки в виде дождя со снегом, в связи с чем объявлен первый уровень опасности – желтый.

За последние сутки шторм наделал на территории Украины немало беды: в Винницкой области в результате падения дерева погибли 29-летняя девушка и 12-летняя девочка.

Сильными порывами ветра, достигающими 25 м/с срывает крыши и другие конструкции, поэтому спасатели просят по возможности отказаться от прогулок, пока погода не улучшится.

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