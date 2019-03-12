На территории Запорожской области объявлено штормовое предупреждение

Уровень Азовского моря критично поднимется.

Спасатели запорожского управления ГСЧС объявили на 12 марта штормовое предупреждение.

По данным Укрогидрометцентра на территории нашей области ожидаются существенные осадки в виде дождя со снегом, в связи с чем объявлен первый уровень опасности – желтый.

За последние сутки шторм наделал на территории Украины немало беды: в Винницкой области в результате падения дерева погибли 29-летняя девушка и 12-летняя девочка.

Сильными порывами ветра, достигающими 25 м/с срывает крыши и другие конструкции, поэтому спасатели просят по возможности отказаться от прогулок, пока погода не улучшится.

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