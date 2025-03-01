Знакомые места, которыми они были более 20 лет назад: фотографии Киева 1999 года

Для нас всегда была интересна не только давняя история Киева, но и недалекое прошлое. Например, благодаря серии снимков 1999 года мы можем увидеть, какой была столица в десятилетие независимости.

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Фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Некоторые локации почти не изменились.

"Киев на фотографиях 1999 года: знакомые места, которыми они были более 20 лет назад", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, в частности, можно увидеть Андреевский спуск, столичный метрополитен и другие локации.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Напомним, станция Киевского метрополитена "Днепр" была открыта в составе первой очереди строительства столичной подземки. В 1963 году она была конечной, а часть платформы занимал "лифт" для вагонов.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце ХІХ века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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