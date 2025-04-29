Жителям поврежденных домов на Святошино в Киеве компенсируют аренду: как получить помощь

Жители Святошинского района, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской ракетной атаки 24 апреля, смогут получить аренду жилья во время восстановления их жилья. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в поддержку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На месте продолжаются все необходимые работы.

"Пострадавшим жителям Святошино город компенсирует аренду жилья на время восстановления их жилья. Речь идет о жителях Святошинского района, чье жилье было разрушено или повреждено в результате ракетной атаки 24 апреля", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 28 апреля поступило 34 заявления на получение компенсации на аренду жилья. Почти 600 заявлений – на получение единовременной материальной помощи по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам". В КГГА добавили, что жильцы, чьи квартиры повреждены или разрушены, могут написать заявления в пункте поддержки: в специализированной школе I-III ступеней № 96 им. Антонова на ул. Александра Оксанченко, 2.

"Пострадавшие семьи единогласно согласились, что компенсация аренды жилья – лучший для них выход. Город имеет несколько вариантов размещения людей – и социальные квартиры, и общежития. Впрочем, люди хотят проживать недалеко от того места, где и жили", – добавили в пресс-службе.

В настоящее время в поврежденных домах временно крыши накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить жилье от возможных дождей. Кроме того, специалисты обсчитывают ремонт и замеряют выбитые окна.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

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