Жителей Киева призвали сообщать о гнездах аистов на электроопорах: названа причина

Жителей Киева призвали информировать энергетиков о гнездах аистов на электроопорах города. Это поможет более эффективно защищать птиц и предупреждать аварии на сетях.

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Об этом сообщила прессслужба ДТЭК. Для помощи птицам создан специальный проект.

"Энергетики просят жителей столицы сообщать о гнездах аистов, которые находятся на электроопорах. Для этого на сайте ДТЭК создали специальную функцию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация о аистах поможет эффективнее защищать птиц и предупреждать аварии на сетях. Гнезда на электроопорах укрепляют специальными металлическими конструкциями, что в дальнейшем помогает им крепко держаться на опорах и не сползать на провода.

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Напомним, в Дарницком районе Киева энергетики обустроили новое гнездо для аистов вместо разрушенного непогодой. Для этого специалисты изготовили специальную платформу, установленную на столб. Новый дом для птиц появился в столичных Бортничах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве исчез легендарный ворон Крум. Клетка на улице Рейтарской, где последние 25 лет жила птица, была открыта, а ее внутри не было.

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