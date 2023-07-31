Жителей Киева призвали сообщать о гнездах аистов на электроопорах: названа причина
Жителей Киева призвали информировать энергетиков о гнездах аистов на электроопорах города. Это поможет более эффективно защищать птиц и предупреждать аварии на сетях.
Об этом сообщила прессслужба ДТЭК. Для помощи птицам создан специальный проект.
"Энергетики просят жителей столицы сообщать о гнездах аистов, которые находятся на электроопорах. Для этого на сайте ДТЭК создали специальную функцию", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что информация о аистах поможет эффективнее защищать птиц и предупреждать аварии на сетях. Гнезда на электроопорах укрепляют специальными металлическими конструкциями, что в дальнейшем помогает им крепко держаться на опорах и не сползать на провода.
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Напомним, в Дарницком районе Киева энергетики обустроили новое гнездо для аистов вместо разрушенного непогодой. Для этого специалисты изготовили специальную платформу, установленную на столб. Новый дом для птиц появился в столичных Бортничах.
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