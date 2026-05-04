Жару сменят дожди: прогноз погоды в Киеве и области на ближайшие пять суток

В Киеве и области в течение 5-9 мая ожидается два периода разной погоды. Майскую жару в конце рабочей недели сменят небольшие дожди и снижение температуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Такую погоду нам принесет атмосферный фронт с запада.

"5-9 мая на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем два периода разной погоды. Нынешнюю роскошную майскую красоту рассчитываем продержать в ближайшие трое суток, когда погоду без осадков и щедрую на солнце будет обусловливать поле повышенного давления, а юго-западный ветер будет нести приятное тепло с Балкан. Температуру по области ждем ночью 10-15°С, днем комфортные 22-27°С", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что погода 8-9 мая будет иметь несколько иной характер. Атмосферный фронт с запада повлечет увеличение облачности, кратковременные дожди, местами с грозами. Ночная температура существенно не изменится, а дневная снизится до 18-23°С.

В столице 5-7 мая осадков не ожидают, а 8-9 мая прогнозируют кратковременные дожди. В течение ближайших пяти суток ночью будет наблюдаться достаточно ровный ход температуры (13-15°С), и высокие ее дневные максимумы (24-26°С) с некоторым снижением в конце рабочей недели.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

